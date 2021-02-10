В России подешевеют жизненно важные лекарства

К середине 2021 года в России подешевеет около трети жизненно важных лекарств иностранного производства, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Фармацевтического вестника». Опрошенные изданием участники рынка опасаются, что это может привести к уходу из России некоторых зарубежных производителей.

Причина массового снижения цен на зарубежные оригинальные препараты (официальное название — международные непатентованные наименования, МНН) — распоряжение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому их цена в России не может быть выше, нежели в 12 специально отобранных референтных странах, среди которых Венгрия, Греция, Бельгия.

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В 2018 году аптечные сети начали перерегистрацию цен. Процесс должен был завершиться к концу 2020 года, однако реализация лекарств по новым правилам начнется только в середине текущего года. Тогда же стоит ожидать снижения цен на 203 препарата, представленных в России 453 позициями от 222 брендов.

Около 200 лекарств подешевеют на 10 процентов, еще 129 — на 29 процентов, 70 — на 30-49 процентов, 57 — на 92 процента. Среди наиболее сильно подешевевших — лекарство от тошноты после химиотерапии «Зофран» от швейцарской Novartis (стоимость снизится в 12 раз), средство для лечения аденомы предстательной железы «Дальфаз СР» от французской Sanofi (в семь раз), противогрибковый препарат «Микамин» от японской Astellas (в пять раз).

Специалисты допускают, что вынужденное снижение цен будет негативно воспринято производителями и вынудит их уйти с российского рынка из-за низкой рентабельности. Не исключена ситуация, при которой в стране будут легально продаваться только дженерики — аналоги запатентованных лекарств, производимые другими компаниями после истечения срока патента.