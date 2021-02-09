Названы самые востребованные у россиян врачи: в 2020 году чаще всего пользователи «СберЗдоровья» записывались к гинекологу, дерматологу и лору. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса.

«Гинеколог, дерматолог и ЛОР (отоларинголог) — самые востребованные специалисты у россиян за 2020 год», — отметили эксперты.

На четвертом месте по числу обращений — невролог, пятое место разделили психолог, психотерапевт и психиатр. Также в десятку наиболее востребованных специалистов вошли терапевт, гастроэнтеролог, уролог, окулист и проктолог.

Заметный рост обращений был зафиксирован к пульмонологу: число заявок россиян за год увеличилось на 50 процентов. На 48 процентов возросло число обращений к травматологу, к терапевту — на 28 процентов, к трихологу — на 27 процентов, также на 19 процентов больше заявок зарегистрировано к урологу. «Динамика обращений к пульмонологам, терапевтам и трихологам объясняется в большинстве случаев коронавирусом», — уточняется в результатах исследования.

В целом, по мнению экспертов, россияне в 2020 году стали более ответственно относиться к своему здоровью. Специалисты объяснили, что в 2020-м многие люди работали удаленно и «использовали эту возможность, чтобы посещать врачей» до или после рабочего времени. «Еще часть пациентов, лишившись возможности полноценно планировать отпуск, уделяли больше времени обследованиям и плановым посещениям специалистов», — отметили эксперты.

«СберЗдоровье» проанализировало записи пользователей в клиники за 2019 и 2020 годы, а также провело опрос врачей сервиса. Общее число клиентов компании превышает 7,5 миллиона человек.

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