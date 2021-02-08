Российские врачи назвали срок окончания эпидемии коронавируса в Москве

Эпидемия коронавируса в столице заканчивается, маски жители города смогут снять уже в мае-июне, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова передает РИА Новости.

«Эпидемия, по крайней мере в Москве, подходит к завершению, судя по количеству людей, уже контактировавших с вирусом. Это количество складывается из трех когорт: люди, которые перенесли заболевание в видимой форме; люди, которые перенесли в латентной форме или бессимптомно, и третьи — это количество вакцинированных», — отметил он.

По словам врача, вскоре иммунная прослойка в столице достигнет 70 процентов, случится это примерно в мае-июне, тогда можно будет отказаться от масок.

С тем, что необходимость масочного режима спадет к лету, согласен кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он уверен, что о послаблении ограничений можно говорить в связи со снижением заболеваемости коронавирусом при снижаемом охвате ПЦР-тестирования.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. Число пациентов с COVID-19 в стране за последние три недели снизилось на 30 процентов, отметил он.