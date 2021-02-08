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Российский врач назвал причину боли в спине по утрам

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Спина по утрам может болеть из-за замедления кровообращения в позвоночнике и усиления гипоксии. Такую причину назвал российский врач, заведующий нейрохирургическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Владимир Герасименко, передает «Говорит Москва».

По словам Герасименко, чтобы преодолеть утренний болевой синдром, надо разогреть позвоночник и разгрузить мышцы для восстановления кровообращения. Он уточнил, что у некоторых людей боль будет возрастать при нагрузке или ходьбе — все зависит от того, какое из проявлений остеохондроза преобладает.

Медик рекомендовал заниматься профилактикой болей в спине: не поднимать тяжести и следить за осанкой. По словам Герасименко, при необходимости поднять что-то тяжелое, лучше всего использовать специальные приспособления. Также можно повисеть на брусьях или шведской стенке, чтобы улучшить состояние спины.

Ранее врач-невролог Павел Бранд рассказал, что при появлении едва ощутимой головной боли надо сразу принять таблетку, а не терпеть неприятные ощущения. Он объяснил, что человек не может предугадать, усилится ли это ощущение в дальнейшем, поэтому лучше сразу выпить обезболивающее. При частом повторении головной боли следует проконсультироваться со специалистом и не злоупотреблять препаратами, так как их бесконтрольный прием тоже может вызвать головную боль.

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