Невролог описал последствия приема таблеток при головной боли

При появлении едва ощутимой головной боли необходимо сразу принять таблетку, а не терпеть неприятные ощущения. Такой совет дал врач-невролог Павел Бранд в интервью радио Sputnik.

По его словам, человек не может предугадать, останется ли головная боль слабой или станет сильной, поэтому лучше сразу принять обезболивающее. «Для единичных случаев можно выбрать любой нестероидный противовоспалительный препарат. Это лучший вариант для разового купирования боли», — порекомендовал врач.

При этом если головная боль появляется часто, в связи с чем требуется частый прием лекарств, то следует проконсультироваться со специалистом и выбрать обезболивающий препарат конкретно для себя.

Так, бесконтрольный прием обезболивающих может стать причиной головной боли, предупредил Бранд. «К сожалению, существует такой вид головной боли, который называется абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. Поэтому лучше не злоупотреблять», — пояснил он.

Специалист отметил, что частым приемом обезболивающих считается показатель более 15 дней в месяц или трех дней подряд. В этом случае стоит своевременно обратиться за медицинской помощью и не доводить до хронической головной боли.

Ранее врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов заявил, что некоторые головные боли могут напрямую угрожать здоровью, например, свидетельствовать о гипертоническом кризе — резком скачке давления. Так, длительные головные боли, при которых не действуют лекарства, могут говорить об изменении в кровотоке головного мозга — одной из его причин считается онкология. А интенсивные головные боли, по словам специалиста, бывают при воспалении троичного нерва.