Доктор Мясников рассказал о смертельной угрозе лекарства из домашней аптечки

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной угрозе, которую таит популярное лекарство из домашней аптечки. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, речь идет о слабительных препаратах. Все дело в том, что самые известные средства из этой категории вытягивают из организма воду и электролиты, в результате чего наступают серьезное обезвоживание и аритмия. Он напомнил, что от диареи ежегодно умирает около двух миллионов детей, в частности, в Африке, где не умеют восстанавливать водно-солевой баланс.

Мясников дал простой рецепт приготовления средства, которое поможет избежать серьезных последствий. Так, он посоветовал добавлять столовую ложку сахара, чайную ложку соли и соды на литр воды и пить этот раствор, чтобы избежать обезвоживания. Такой метод одобрили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Врач добавил, что в некоторых странах врачи не могут выписывать слабительные дольше, чем на неделю, поскольку их более длительное применение может привести к смерти. В этом случае нарушается работа перистальтики, и кишечник больше не может выполнять свои функции без помощи препаратов. «Правильное питание, достаточное количество жидкости и клетчатка. А если уж слабительные — то те, которые образуют комок и тянут содержимое на себя, а никак не те, которые активно прогоняют его через кишечную стенку», — заключил Мясников.

Ранее доктор рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки. По его словам, неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности.