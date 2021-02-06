Доктор Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о лекарстве, которое стоит убрать из домашней аптечки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, неправильное употребление препарата для снижения давления может привести к инфаркту.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — пояснил врач.

Мясников отметил, что во всем мире самостоятельное применение подобных препаратов запрещено. Они могут резко снизить давление, что приводит к инфаркту, инсульту и острой почечной недостаточности. Доктор посоветовал убрать подобные препараты из домашней аптечки.

Ранее в феврале доктор Мясников объяснил, насколько опасно заменять сахар фруктозой. Врач отметил, что подобные рекомендации давали ученые в США, однако вскоре они зафиксировали рост уровня ожирения и диабета. Мясников пояснил, что фруктоза приводит к повышению уровня сахара в крови.