Доктор Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона, сообщает РИА Новости.

По его словам, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D, а также мигрень с аурой. Кроме того, риск возникновения паркинсонизма увеличивают проживание в отдаленной сельской местности, переизбыток магния и железа в организме, употребление родниковой воды и молока, лишний вес, а также недостаточная мышечная сила в детском возрасте.

Специалист добавил, что любители кофе реже подвержены этому недугу. Снизить риск заболевания можно также с помощью регулярных физических нагрузок.

В январе 2019 года ученые из США и Нидерландов сообщили, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона из-за демографической ситуации и других факторов. Расстройства нервной системы являются одной из основных причин инвалидности в современном мире, наибольшее распространение в последние десятилетия получила болезнь Паркинсона.