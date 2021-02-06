Доктор Мясников объяснил опасность замены сахара фруктозой

Отдельно употреблять фруктозу, заменяя ею сахар, опасно — она приносит пользу лишь в ягодах и фруктах. Об этом заявил телеведущий и врач Александр Мясников в эфире «Россия 1».

Доктор объяснил, что в организме сахар распадается на фруктозу и глюкозу, и ученые в США советовали гражданам заменить сахар фруктозой. Вместе с ростом употребления фруктозы среди американского населения вырос уровень ожирения и диабета.

«А все дело в том, что во фруктах фруктоза идет вместе с клетчаткой, выступающей своеобразным "дозатором". Когда такого ограничителя в виде клетчатки нет, то фруктоза усваивается организмом в более концентрированных дозах, приводя к повышению уровня сахаров в крови, и, в конечном счете, к болезням», — рассказал Мясников.

Ранее врач назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона. По его словам, помимо генетики, развитию этого недуга способствуют травмы головного мозга, недостаточный уровень витамина D, а также мигрень с аурой.