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Мясников назвал четыре главных признака меланомы

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Александр Мясников
Александр Мясников
Кадр: @alexander_myasnikov1

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил четыре главных признака меланомы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, следует обратиться к дерматологу, если на коже имеются родинки с нечеткими границами и неодинаковым окрасом, преимущественно голубоватого или темного цвета. Такие родинки обычно изначально превышают шесть миллиметров и быстро растут.

Также Мясников указал, что чаще от злокачественных новообразований на коже страдают светлоглазые и белокожие люди. Для них 25 родинок на теле — уже фактор риска для появления меланомы. Таким людям стоит использовать солнцезащитный крем и избегать солнечных ванн.

Ранее Мясников сообщил, что у людей со второй группой крови есть высокий риск заболеть раком желудка. Доктор, отвечая на вопрос телезрительницы, отметил, что по группе крови действительно можно определить склонность человека к заболеваниям. «Это все генетически, это набор генов, и масса заболеваний встречаются у определенных носителей генов чаще, чем у каких-то других», — подчеркнул специалист.

В марте Мясников рассказал об «инфекционном» раке. По его словам, около 50 разновидностей вируса папилломы человека могут воздействовать на слизистые и тем самым вызывать рак шейки матки, который убивает миллионы людей на планете. И это — инфекционная болезнь, напомнил врач.

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