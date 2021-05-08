Мясников назвал «мужской» симптом возникновения рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал заболевание у мужчин, возникновение которого может быть симптомом онкологии. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Железодефицитная анемия у представителей сильного пола порой свидетельствует о поражениях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при этом у женщин низкий гемоглобин объясняется естественными кровопотерями, пояснил специалист.

«У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она на лицо», — отметил Мясников.

Он подчеркнул, что мужчинам с низким гемоглобином следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, поскольку потери крови могут быть только из ЖКТ. Врач призвал мужчин при такой проблеме пройти гастроскопию и колоноскопию, чтобы не пропустить язву, полип или рак.

Ранее Александр Мясников предупредил, что родинки могут быть опасными и стать фактором развития меланомы. Он посоветовал людям с такими образованиями на коже избегать загара и пользоваться солнцезащитными кремами. Врач также порекомендовал регулярно посещать дерматолога.