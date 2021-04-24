Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный жир в теле человека. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

Доктор отметил, что самый опасный жир, на самом деле, находится на животе. При этом он подчеркнул, что если человек равномерно им покрыт, то это не так страшно.

По словам Мясникова, выпирающий живот — худший сценарий ожирения. Он объяснил, что в таком случае это не только наружный жир, а также и сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и прочим проблемам, резюмировал врач.

Ранее психолог-консультант, диетолог Мария Малышева назвала продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Так, в первую очередь запрещены жареные продукты. «Будь то картофель фри или жареное мясо, все, что приготовлено путем жарки на масле, несомненно, вредно», — отмечает она. Специалист заявила, что употребление жареной пищи чаще четырех раз в неделю увеличивает риск ожирения и более серьезных осложнений для здоровья.