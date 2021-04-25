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Доктор Мясников раскрыл способы уберечься от «тихого убийцы»

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способы уберечься от «тихого убийцы» — так называют заболевание остеопороз. Об этом доктор рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, у болезни имеется опасное последствие в виде перелома костей, поэтому необходимо принимать кальций. Женщинам, переживающим постменопаузальный период, необходимо получать по 2,5 грамма кальция в день, чтобы предотвратить потерю костной массы. Половина этой дозы должна быть в таблетках, а вторая — в пище. В рационе нужно ввести апельсиновый сок, молоко, творог, сыр и йогурты.

В число факторов риска развития остеопороза телеведущий включил низкую массу тела, малоподвижный образ жизни и вредные привычки. Например, курение может привести к разрушению костей. Мясников подчеркнул, что от упомянутого заболевания страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет в мире.

Он также посоветовал подросткам не злоупотреблять сладкими газированными напитками и не забывать о важности физических нагрузок, так как они могут помочь исключить проблемы с костями в будущем.

Ранее врач раскрыл опасность полного отказа от алкоголя. По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта.

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