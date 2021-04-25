Доктор Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя может привести к развитию инфаркта. Он пояснил, что малые дозы – это 19 граммов чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.

Ранее Мясников перечислил факторы развития инфаркта, которые зачастую неочевидны для большинства людей. Доктор указал на наследственность, когда ранние проявления инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний фиксировались у родственников. По мнению ведущего, другими важными показателями являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий уровень сахара в крови.