Доктор Мясников назвал опасную для здоровья рыбу

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал опасную для здоровья рыбу. Его слова передает РИА Новости.

Доктор объяснил, что в крупных рыбах с большей долей вероятности обнаружится ртуть. Специалист вспомнил хищных рыб, к которым отнес тунца и лососевых. При этом он отметил, что белый и желтый консервированный тунец безопасен.

Мясников посоветовал телезрителям употреблять рыбу небольшого размера, обратив внимание, что именно ее и предпочитает местное население на островах. Вместе с тем врач подчеркнул, что беременным женщинам стоит ограничить количество рыбы в рационе — ее следует есть не чаще двух раз в неделю.

Ранее Мясников перечислил факторы развития инфаркта, которые зачастую неочевидны для большинства людей. Доктор указал на наследственность, когда ранние проявления инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний фиксировались у родственников. По мнению ведущего, другими важными показателями являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий уровень сахара в крови.