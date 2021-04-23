Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил факторы развития инфаркта, которые зачастую неочевидны для большинства людей.

По словам доктора, многие знают стандартные симптомы: боль за грудиной, одышка, повышенная потливость, ощущение слабости, спутанность речи и изжога.

Говоря о неочевидных факторах, Мясников указал на наследственность, когда ранние проявления инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний фиксировались у родственников. По мнению ведущего, другими важными показателями являются повышение плохого холестерина низкой плотности, понижение хорошего холестерина высокой плотности и высокий уровень сахара в крови.

Врач подчеркнул, что нужно учитывать и то, у кого именно проявились подобные симптомы. В первую очередь он призвал обращать внимание на пол и возраст. Специалист пояснил, что у женщин риск развития инфаркта повышается после 50 лет, тогда как у мужчин — после 45 лет.

Гипертония может способствовать появлению инфаркта даже при нормализации артериального давления из-за принимаемых препаратов, уточнил доктор. В заключение Мясников также посоветовал во избежание инфаркта отказаться от курения, начать бороться с ожирением и заняться физической активностью.

Ранее Мясников назвал противопоказания для приема парацетамола. По словам специалиста, препарат может быть опасен при передозировке и хронических заболеваниях, также его нельзя употреблять с алкоголем или при симптомах похмелья.