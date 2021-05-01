Россиянам рассказали об опасности родинок

Родинки могут быть опасными и стать фактором развития меланомы, заявил российский врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова передает «Московский комсомолец».

«Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы», — сказал он. Врач добавил, что также опасны родинки неправильной формы. Он посоветовал людям с такими образованиями на коже избегать загара и пользоваться солнцезащитными кремами.

Мясников призвал делать фотографии своих родинок, чтобы следить за их изменениями, а также регулярно посещать дерматолога.

Ранее он спрогнозировал скорое наступление новых волн коронавируса и усомнился в сознательности россиян в вопросах вакцинации. По словам Мясникова, по числу полностью вакцинированных от коронавируса жителей Россия находится на последнем месте среди основных европейских стран.