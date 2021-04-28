Доктор Мясников назвал необходимый для здоровья объем выпиваемой воды

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в большинстве случаев человеку необходимо выпивать около 400-500 миллилитров воды в день. Необходимый для поддержания здоровья объем жидкости он назвал в Instagram.

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«Тут по сути простая арифметика, наподобие закона сохранения энергии: "Сколько чего в одном месте убыло, столько должно в другом месте и прибавиться"», — уверен специалист. Доктор пояснил, что организм человека выделяет примерно 1,6 литра жидкости в день при нормальной температуре окружающей среды.

Он также подсчитал, что в сумме с пищей человек получает около 1,2 литра. Таким образом медик и вывел объем в 400-500 миллилитров. При этом Мясников добавил, что жидкостью может выступать не только вода, но также чай, кофе и вино.

«Все, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отеков», — заверил специалист. Доктор посоветовал доверять собственной жажде. По его мнению, если «не подстегивать ее солью», то организм самостоятельно выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды.

Мясников пояснил, что совет пить больше жидкости приводит не к восполнению воды, а к тому, что человек будет чаще ходить в туалет. «Раньше понимали бессмысленность подобных советов! Помните: баланс! Все, что вы выпьете сверх необходимого для поддержания баланса, столько почки и выведут!» — заключил специалист.

Ранее Мясников заявил, что на майских праздниках россиянам стоит отдыхать, в том числе устраивать пикники и ходить в гости. Специалист отметил, что не стоит обращать излишнее внимание на коронавирус, достаточно соблюдать минимальные меры предосторожности.