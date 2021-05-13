Диетолог оценила способность пяти продуктов вызывать рак

Красное мясо, колбаса, молоко, сахар и алкоголь не способны вызывать рак. Об этом заявила диетолог Маргарита Королева, передает «Радиоточка НСН» в своем Telegram-канале.

Так специалистка оценила исследование немецких ученых, которые пришли к выводу, что перечисленные продукты приводят к онкологическим заболеваниям.

«Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов», — сказала она.

По словам Королевой, надо быть корректными в выборе питания и стараться вести здоровый образ жизни, контролировать стрессы, поддерживать «здоровую стройность» и своевременно проходить диспансеризацию.

Ранее сотрудники Фонда тестирования качества товаров Германии выяснили, что некоторые продукты могут привести к развитию онкологии, пишет Росбалт. Так, употребление красного мяса, колбасы и молока может вызывать рак толстой кишки, сахара — к развитию минимум 13 видов рака, алкоголя — к онкологии ротовой полости, пищевода, груди или печени.