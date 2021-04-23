Врач рассказала о пользе яблок для предотвращения рака

Яблоки играют важную роль в предотвращении рака, заявила врач-диетолог Ольга Шмелева. Ее слова передает телеканал «Звезда».

По словам специалиста, содержащийся в яблоках витамин C является антиоксидантом, который играет значимую роль в профилактике онкологических заболеваний. «Сюда же входят еще цинк, марганец и витамин Е, но самый главный, конечно, витамин С», — сказала Шмелева.

Диетолог заключила, что яблоки содержат большое количество фруктозы, поэтому очень полезны для людей, у которых есть лишний вес. «И как врач-диетолог я рекомендую делать перекусы яблоками, потому что они дают небольшую калорийную нагрузку», — объяснила она.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша заявила, что витамин С очень важен для организма человека, так как не синтезируется в нем, а поступает извне. От него зависит состояние кожи и кровеносных сосудов, так как витамин С участвует в выработке коллагена.