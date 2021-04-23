Диетолог назвал идеальную жидкость для запивания еды

Лучшая жидкость для запивания еды — это вода комнатной температуры. Ее можно пить до, во время и после приема пищи, рассказал с беседе с радио Sputnik врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.

Эксперт также развеял миф о том, что запивать еду нельзя. «Если мы возьмем суп, как одно из самых диетических и правильных блюд, то суп — это и есть, по большому счету, вода вместе с более твердой едой. То есть можно еду запивать», — объяснил врач.

Другим полезным напитком Бобровский назвал чай, если речь идет о травяном, зеленом или черном чае без сахара. Диетолог добавил, что избыточное количество этого напитка, как и других жидкостей, противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Врач подчеркнул, что, выбирая напиток для завершения приема пищи, следует обращать внимание на его калорийность, то есть, на количество сахара в нем. «Обращайте внимание на сладкие газированные напитки. Это источник сахара, то есть простых углеводов. Жидкие простые углеводы после еды не очень хорошо сказываются на пищеварении в целом. То же самое можно сказать и в отношении соков», — подытожил он.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об опасности чая для людей с повышенным артериальным давлением. «Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», — отметил диетолог.