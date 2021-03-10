Российский врач рассказал об опасности чая

Противопоказанием к употреблению чая может быть повышенное артериальное давление. Об опасности чая рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, это связано с тем, что в чае содержится теин — разновидность чайного кофеина. «Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», — отметил диетолог.

Гинзбург подчеркнул, что чувствительность к кофеину у всех людей разная, и ее нужно учитывать. Вместе с тем он отметил, что чай обычно если и повышает давление, то делает это не так интенсивно, как кофе. Кроме того, врач рассказал, что давление может повышаться «только в сосудах головного мозга или в сосудах почек».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что чай сам по себе полезный напиток и для его употребления практически нет ограничений, но он содержит кофеин и может быть опасен для тех, у кого повышенная нервная возбудимость.