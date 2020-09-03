Россиян предупредили об опасности чая

Чай сам по себе полезный напиток и для употребления практически нет ограничений, но он содержит кофеин и может быть опасен для тех, у кого повышенная нервная возбудимость. Об этом россиянам рассказала диетолог Елена Соломатина, передает радиостанция «Говорит Москва».

Соломатина предупредила, что кофеин тонизирует сердечно-сосудистую систему, поэтому тем, у кого нервная возбудимость, стоит пить не более четырех кружек чая в день, при этом заваривая его не слишком крепко. Она уточнила, что чай, как и кофе, нельзя пить еще и при повышенном давлении и некоторых психических заболеваниях. Диетолог напомнила, что зеленый чай содержит еще больше кофеина, чем черный. Взамен можно употреблять травяные напитки, которые могут как тонизировать, так и расслаблять.

При этом в чае есть и полезные вещества, указала Соломатина. Это в том числе витамины, антиоксиданты, танин (антибактериальное и противовоспалительное средство) и теанин, который тонизирует и хорошо влияет на интеллектуальную деятельность. Чтобы сохранить полезные компоненты, чай следует заваривать не кипятком, а горячей водой. Соломатина предупредила, что чай — мочегонный напиток и поэтому после его употребления надо пить больше жидкости.

Ранее россиянам посоветовали сократить употребление кофе при наличии желудочно-кишечных или сердечно-сосудистых заболеваний. Директор федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Дмитрий Никитюк объяснил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто повышено артериальное давление, а кофе сужает сосуды — из-за этого давление может повыситься еще больше.