Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток

Самыми опасными для здоровья алкогольными напитками считаются коктейли. Об этом рассказал психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев в интервью газете «Московская медицина», передает РИА Новости.

По его словам, в коктейлях много различных красителей и вкусовых добавок.

Кроме того, по мнению Кубарева, вред организму наносит и пиво, поскольку в большинстве случаев этот напиток производится из концентрата.

Наиболее безопасными врач признал алкоголь, получаемый путем естественного брожения виноградных соков. «Крепость вин не превышает 9-13 процентов, их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека», — отметил он.

Ранее врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий заявил, что потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве считается алкоголизмом. Он подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. В частности, страдающие алкоголизмом люди могут ссориться с кем-то или нарушать закон.