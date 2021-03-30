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Нарколог развеял популярный миф об алкоголизме

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Популярное представление о женском алкоголизме как специфической форме данного заболевания — это миф. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

«Просто в силу физиологических особенностей женского организма обычные проявления алкоголизма клинически ярче протекают. И ремиссии бывают не такие стойкие. Это списывают на слабость волевых качеств, которые у женщины считаются по какой-то причине менее выраженными», — пояснил он.

Врач также развеял распространенное мнение о том, что женский алкоголизм «не лечится». По его словам, данное заболевание вообще полностью не лечится, поскольку является хроническим, и можно лишь достичь стадии ремиссии.

«Если использовать миф, но сказать правильно, то перевести можно так: если параллельно не лечить сопутствующие невротические расстройства, алкоголизм довести до ремиссии невозможно», — отметил специалист.

Ранее психиатр, нарколог Сергей Нурисламов назвал первые признаки алкоголизма. По его словам, симптомами психического заболевания могут быть неадекватное поведение и забывание событий последнего вечера после употребления спиртного.

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