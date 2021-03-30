Нарколог назвал главную причину алкоголизма в России

Главной причиной систематического употребления мужчинами и женщинами спиртных напитков и развития алкоголизма является невроз. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал врач психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

«Общий механизм — стрессовая теория Ганса Селье. То есть все, что вызывает стресс, заставляет компенсироваться, декомпенсироваться, и если стресс не ослабевает, приходится использовать алкоголь как антистрессовое вещество», — пояснил он.

Специалист также назвал примерное число людей в зоне риска. По его словам, в невротическом состоянии находятся семь из десяти человек.

«На момент опьянения он [алкоголь] снимает многие проявления невротического состояния, но несет большую опасность. Я думаю, люди знают об этом, но не видят другого выхода. Нигде же не написано "давай лечить невроз профессионально — лекарствами, у врачей"», — констатировал он.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что в России алкоголизм формируется на протяжении нескольких лет, но его пик приходится в среднем на возраст от 30 до 50 лет.