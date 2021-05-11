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Российский врач назвала признаки рака крови на ранней стадии

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Фото: Pixabay

На раннюю стадию рака крови могут указывать некоторые результаты анализов, например, уровень гемоглобина. Признаки, по которым можно заметить тревожные симптомы, назвала в беседе с «Пятым каналом» российский гематолог Юлия Ненашева.

«Высокий гемоглобин и высокие эритроциты — это повод обратиться к гематологу, потому что это может быть маркером предзлокачественного заболевания крови, которое уже требует лечения и специфической помощи врача», — подчеркнула врач.

Кроме того, на раннюю стадию болезни может указывать высокий уровень тромбоцитов и лейкоцитов. При этом если уровень лейкоцитов низкий, это не всегда говорит о злокачественном образовании. Часто это не приносит вреда здоровью и волноваться по этому поводу не стоит, успокоила Ненашева.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев назвал признак предракового состояния. По его словам, появление новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках можно распознать по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. Если их игнорировать, это может привести к развитию онкологии.

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