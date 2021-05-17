Россия
 
Последние новости
Полицейский выстрелил в нападавшего на прохожих с ножом россиянина
Татьяна Васильева раскритиковала заявляющих о домогательствах артисток
Женщина сбросила 57 килограммов и поделилась секретом успеха
Названы гонорары Фьюри и Джошуа за поединок в Саудовской Аравии
Ученикам атакованной казанской школы увеличили время для сдачи ЕГЭ и ОГЭ
Зеленский попросил трех министров уйти в отставку
В Госдуму внесен законопроект о контроле оружия
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Игравшая проституток и эскортниц звезда Comedy Woman рассказала о новой работе
Новости партнеров

Врач назвал признаки развития рака поджелудочной железы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Рак поджелудочной железы характеризуется образованием злокачественной опухоли из железистых клеток. Признаки опасного заболевания назвал врач-хирург и онколог Иван Карасев. Его слова передает «Российская газета».

Один из главных симптомов развития недуга, по словам врача, — боль, которая связана с прорастанием опухоли сквозь нервные окончания. «Чаще всего боль усиливается ночью в положении на спине, а также после приема слишком жирной пищи и алкоголя», — сказал Карасев.

После еды также может возникать тошнота и изжога. Среди других признаков — изменение цвета кожи, окрашивание слизистых оболочек и склер, кожный зуд, снижение веса и появление отвращения к пище.

Ранее хирург и онколог Иван Карасев назвал признак предракового состояния. Специалист отметил, что появление новообразований — полипов — на слизистой оболочке гортани или голосовых связках можно распознать по частому покашливанию, затрудненному дыханию, воспалению и хронической осиплости голоса. По его словам, игнорирование полипов грозит развитием рака.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онколог рассказал, что выдает появление рака поджелудочной
Онколог назвал признак предракового состояния
Онколог оценил вероятность наследственной передачи рака