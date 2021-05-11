Раскрыты польза и вред отказа от мяса

Ученые Университета Глазго (Шотландия) раскрыли, что отказ от мяса способствует в целом более здоровому профилю различных биомаркеров вне зависимости от возраста, веса и сторонних привычек. В то же время вегетарианство может негативно влиять на некоторые показатели здоровья, включая функцию почек. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 177 723 здоровых участниках долговременного исследования UK Biobank в возрасте 37-73 лет, которые в течение пяти последних лет придерживались одного рациона питания. Добровольцы были разделены на две неравные группы: вегетарианцев (4111 человек) и мясоедов (166 516 человек), которые употребляли в пищу красное мясо, птицу или рыбу. Исследователи проанализировали связь между диетой и 19 биомаркерами диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезней печени, почек, костей и суставов.

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Даже после учета таких факторов, как возраст, пол, образование, этническая принадлежность, ожирение и вредные привычки, у вегетарианцев по сравнению с мясоедами был снижен уровень 13 биомаркеров, включая общий холестерин, липопротеины низкой плотности (или «плохой холестерин»), аполипопротеин A (связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями), аполипопротеин B (связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями), гамма-глутамилтрансфераза и аланинаминотрансфераза (маркеры функции печени, указывающие на воспаление или повреждение клеток), инсулиноподобный фактор роста (гормон, стимулирующий рост и разрастание раковых клеток) и креатинин (маркер ухудшения функции почек).

В то же время у вегетарианцев наблюдался более низкий уровень полезных биомаркеров, в том числе липопротеина высокой плотности («хороший» холестерин), витамина D и кальция, связанного со здоровьем костей и суставов. Кроме того, у них был значительно более высокий уровень жиров (триглицеридов) в крови и цистатина-С (что свидетельствует о чуть более плохом состоянии почек).

Выбор в пользу мяса или вегетарианской пищи никак не влиял на уровень сахара в крови (HbA1c), систолическое артериальное давление, аспартатаминотрансферазу (маркер повреждения клеток печени) или C-реактивный белок (маркер воспаления).

Авторы подчеркивают, что поскольку исследование было обсервационным (то есть наблюдательным, без активного вмешательства экспериментаторов), нельзя точно определить причинно-следственную связь. Измерение биомаркеров у каждого участника проводилось один раз, хотя их уровень мог меняться с течением времени в зависимости от изменения образа жизни. Еще одним ограничением являлось то, что сбор информации проводился через самоанкетирование, что не всегда надежно.