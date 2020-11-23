Раскрыта неожиданная опасность отказа от мяса

Ученые Оксфордского университета в Великобритании выяснили, что у тех, кто придерживается веганской диеты, вероятность перелома костей на 43 процента выше, чем у тех, кто ест мясо. О неожиданной опасности отказа от животных продуктов сообщает издание The Independent.

В исследовании приняли участие более 54 тысяч добровольцев, которые придерживались либо веганской, либо вегетарианской диеты, либо употребляли мясо или рыбу. Всего участники сообщили о 3941 переломах. При этом у тех, кто не ел мясо, наблюдалось сниженное поступление кальция и белка в организм с пищей, что увеличивало хрупкость костей. Вегетарианцы и люди, которые ели рыбу, но не мясо, также имели высокий риск переломов бедра по сравнению с теми, кто ел мясо.

У веганов, у кого в среднем был пониженный индекс массы тела, частота переломов увеличилась на 20 случаев на тысячу человек за 20-летний период, при этом наиболее уязвимыми оказались кости бедра, риск переломов которых увеличился в 2 раза.

По словам ученых, хорошо сбалансированная растительная диета повышает поступление питательных веществ и снижает риск таких заболеваний, как диабет. При этом необходимо следить за адекватным уровнем кальция и белка, чтобы предотвратить ломкость костей.

Ранее ученые Университета Сент-Луиса выяснили, что популярная кетогенная диета с высоким содержанием жиров может спасти человека от сердечной недостаточности, вызванной такими болезнями, как диабет.

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