Раскрыт вред отказа от мяса

Российские ученые оценили недостатки вегетарианской и веганской диеты. Оказалось, что у людей, предпочитающих пищу растительного происхождения, может наблюдаться дефицит йода и селена из-за того, что их содержание в продуктах сильно различается в зависимости от региона. Возможный вред из-за отказа от мяса раскрывается в статье, опубликованной в журнале «Микроэлементы в медицине».

Как пишут исследователи, хотя потребление калия и магния у веганов и вегетарианцев (не употребляют мясо и рыбу) более высокое, чем у остальных, растительная диета способствует дефициту кальция из-за плохого усвоения элемента в присутствии таких веществ, как щавелевая и фитиновая кислота. Также из-за фитиновой кислоты у веганов часто наблюдается нехватка цинка.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества

Что касается обеспечения организма эссенциальными микро- и ультрамикроэлементами (йод, селен, кобальт, молибден, хром), то здесь играют роль другие факторы. Так, основным источникам йода являются морепродукты, в том числе морские водоросли, в которых содержание элемента значительно варьируется. Для восполнения дефицита йода часто используется йодированная соль. Ряд научных работ указывает на нехватку йода у веганов по сравнению с вегетарианцами и всеядными, однако у 91 процента последних также наблюдается дефицит йода. Другие исследования демонстрируют, что этого элемента недостает именно веганам и вегетарианцам.

Содержание селена в продуктах зависит от геохимических условий, то есть от наличия селена, доступного для растений, в почве. У вегетарианцев и веганов в Европе обеспеченность селеном достигает 79, 5 процента от такового у всеядных. Различие становится особенно заметным в регионах, дефицитных по селену. Однако пока неясно, может ли сказаться это на здоровье.

Вегетарианцы и веганы не имеют повышенного риска дефицита хрома, а по кобальту и молибдену в настоящее время недостаточно данных, чтобы судить об их статусе у человека.

Недостаток йода и селена влияет на множество метаболических процессов в организме человека и может приводить к различным хроническим заболеваниям.