Опухоль в груди россиянки увеличилась в 125 раз за две недели

У 22-летней жительницы Новосибирска за две недели опухоль в груди выросла в 125 раз. Об этом сообщила пресс-служба онкоцентра в Instagram.

Пациентка обнаружила новообразование еще в 18 лет. На тот момент опухоль была еще доброкачественной, размером с яйцо. Однако россиянка не обратилась за медицинской помощью, пока не начались боли в груди.

«Когда девушка начала испытывать дискомфорт в молочной железе, опухоль, по данным УЗИ, составляла около пяти сантиметров в диаметре. Однако уже спустя пару недель она колоссально увеличилась в размере, занимала весь объем молочной железы и составила уже более 20 сантиметров», — рассказал онкомаммолог центра Денис Бредихин.

Хирурги удалили образование и сохранили грудные мышцы. Пациентку ждут реабилитационные процедуры.

По словам специалистов, в практике центра это оказалась редкая форма опухоли, которая за несколько недель увеличилась в 125 раз и могла распространиться по всему организму.

Ранее врачи Нижневартовска спасли шестилетнего ребенка от опухоли в груди таких же размеров. Образование обнаружили при плановом осмотре.