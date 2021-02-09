Российские врачи удалили 20-сантиметровую опухоль из груди 6-летнего ребенка

Врачи детской окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) удалили из грудной клетки 6-летнего ребенка 20-сантиметровую опухоль, сообщается на сайте регионального департамента здравоохранения.

Мальчика ничего не беспокоило, однако при плановом осмотре УЗИ медики обнаружили огромную кисту в его груди.

Заведующая детским хирургическим отделением больницы Ирина Назарова рассказала, что на первой встрече семью мальчика предупредили о необходимости операции. «Киста в любой момент может прорваться и тогда катастрофы не избежать, ребенок может погибнуть. Мама была впечатлена беседой со мной, поэтому сразу же поступили в хирургическое отделение детской окружной больницы для обследования и лечения», — отметила Назарова.

Специалисты выявили в кисте клетки, характерные для злокачественных опухолей. Консилиум врачей принял решение о полном удалении. В департаменте здравоохранения отметили уникальность данного случая: опухоль таких больших размеров не оказывала практически никакого влияния на самочувствие ребенка, ее удалось удалить эндоскопическим способом. «У ребенка в послеоперационном периоде не было выраженного болевого синдрома, быстро восстановились все важные функции организма, и он был переведен на вторые сутки после операции в общую палату к маме», — уточняется в сообщении.

Мать мальчика Рухсатгон Эргашева рассказала, что ее сын уже сам дышит и сам ест на второй день после операции. Она поблагодарила заведующую и хирургов, а также персонал детской больницы.

Ранее в феврале врачи НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге удалили 13-летней россиянке редкую опухоль размером с теннисный мяч. Новообразование обнаружили в августе 2020 года. Сначала девочке ставили диагноз «пневмония», потом возникло подозрение на туберкулез. КТ показало опухоль правого легкого — новообразование пронизывало весь орган, врастало в средостение, отодвигало пищевод и левую легочную артерию.