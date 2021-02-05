У 13-летней россиянки обнаружили редкую опухоль размером с теннисный мяч

Врачи НМИЦ онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге удалили 13-летней россиянке редкую опухоль размером с теннисный мяч. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Новообразование обнаружили в августе 2020 года. Сначала девочке ставили диагноз «пневмония», потом возникло подозрение на туберкулез. КТ показало опухоль правого легкого — новообразование пронизывало весь орган, врастало в средостение, отодвигало пищевод и левую легочную артерию.

В НМИЦ рассказали, что такое заболевание выявлено в мире всего у 12 взрослых. Среди детей опубликовано три случая, только в одном из них — с вовлечением всего легкого.

Девочке провели четыре курса химиотерапии, чтобы уменьшить размер и распространенность опухоли, но она оказалась агрессивной и нечувствительной к химиотерапии. Из-за этого в январе 2021 года пришлось делать операцию, правое легкое удалили полностью.

В данный момент ребенок проходит восстановление, для пациентки подбирают таргетную терапию, способную победить опухоль.