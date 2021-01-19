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Россиянин из-за агрессивной опухоли лишился лица и получил новое

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Фото: Минздрав РФ

Врачи Санкт-Петербурга и Тюмени вернули пациенту лицо, которого он лишился после агрессивной опухоли. Показательная операция прошла в МСЧ «Нефтяник», сообщается на сайте Минздрава.

Лицо пациенту восстановили из собственного биоматериала после дефекта, который остался после операции. Опухоль в области глаз у больного разрушила лицевые кости и проросла к основанию черепа.

Сама операция проводилась по особой методике, которая предполагает устранение челюстно-лицевого дефекта с применением костного лоскута из черепа. Подобную технологию могут использовать врачи при проведении более легких операций.

Профессор Дмитрий Гуляев отметил, что собственный биоматериал является «золотым стандартом» для реконструкции лица.

Ранее в Томске 72-летней пенсионерке удалили мешавшую ходить восьмикилограммовую опухоль яичника. По словам врачей, огромная опухоль сдавливала органы брюшной полости и причиняла значительные неудобства организму.

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