Российской пенсионерке удалили мешавшую ходить восьмикилограммовую опухоль

В Томске 72-летней пенсионерке удалили мешавшую ходить восьмикилограммовую опухоль яичника. Об этом пишет «Российская газета».

Операцию провели в гинекологическом отделении роддома имени Семашко. «Огромная опухоль сдавливала органы брюшной полости и причиняла значительные неудобства организму. Пациентка еле ходила», — отметил заведующий отделением, профессор Алишер Махмутходжаев.

Операция продолжалась более часа. Несмотря на то что пациентка имела ряд сопутствующих заболеваний и ожирение третьей степени, удаление опухоли прошло успешно. Опухоль отправили на гистологическое исследование. Пожилая женщина чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось о жительнице Новосибирска, которая четыре года принимала за полноту огромную опухоль в яичнике, которая продолжала расти. Вес новообразования достиг 20 килограммов, его удалили онкологи.