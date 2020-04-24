Россиянка четыре года принимала огромную и продолжающую расти опухоль за полноту

Жительница Новосибирска четыре года принимала за полноту огромную опухоль в яичнике, которая продолжала расти. Вес новообразования достиг 20 килограммов, его удалили онкологи. Об этом сообщается на сайте Минздрава Новосибирской области.

60-летняя россиянка периодически посещала гинеколога, но сделала УЗИ органов малого таза только когда ей стало трудно дышать. Врачи решили удалить яичники, матку и шейку матки полностью вместе с опухолью, рассказала проводившая операцию онколог-хирург Ани Кулиджанян.

Она добавила, что опухоль оказалась доброкачественной.

Ранее у жительницы Тюмени нашли опухоль, внутри которой оказались волосы и четыре зуба эмбриона. Женщина поступила в больницу с диагнозом «кистома яичника», зубы и волосы нашли во время операции.

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