У россиянки нашли опухоль с волосами и четырьмя зубами

В Тюмени врачи медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой оказались волосы и четыре зуба эмбриона. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.
Женщина поступила в клинику с диагнозом «кистома яичника». Во время операции врач обнаружила волосы и зубы.
Пациентка выписалась из больницы на следующий день после операции, через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.
Ранее сообщалось, что у жительницы Новокузнецка нашли и удалили опухоль, вес которой практически равнялся ее весу. Как рассказали в онкологической службе Кемеровской области, у 72-летней пациентки обнаружили забрюшинную опухоль. Она не чувствовала боли, поэтому новообразование достигло крупных размеров и отодвинуло внутренние органы.