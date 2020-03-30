У россиянки нашли опухоль с волосами и четырьмя зубами

В Тюмени врачи медико-санитарной части (МСЧ) «Нефтяник» удалили у пациентки опухоль, внутри которой оказались волосы и четыре зуба эмбриона. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.

Женщина поступила в клинику с диагнозом «кистома яичника». Во время операции врач обнаружила волосы и зубы.

Пациентка выписалась из больницы на следующий день после операции, через неделю она сможет вернуться к активному образу жизни.

Ранее сообщалось, что у жительницы Новокузнецка нашли и удалили опухоль, вес которой практически равнялся ее весу. Как рассказали в онкологической службе Кемеровской области, у 72-летней пациентки обнаружили забрюшинную опухоль. Она не чувствовала боли, поэтому новообразование достигло крупных размеров и отодвинуло внутренние органы.

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