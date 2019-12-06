В России четырехмесячной девочке удалили опухоль больше ее головы

Хирурги онкоцентра имени Блохина в Москве удалили четырехмесячной девочке опухоль печени, составлявшую пятую часть ее веса. Об этом сообщил Первый канал.

Отмечается, что опухоль была больше головы ребенка. На момент операции девочка весила 3900 граммов, а опухоль — 600, сообщила врач НИИ детской онкологии и гематологии Марина Рубанская.

Как рассказал хирург Полад Керимов, опухоль росла и в любой момент могли образоваться метастазы, либо опухоль могла разорваться и ребенок бы погиб. Отмечается, что важнейшей задачей для врачей была минимальная кровопотеря.

Ранее из носа шестилетнего мальчика извлекли круглую резиновую прокладку размером в два сантиметра. Ребенок проходил с инородным объектом почти год. Ребенок начал жаловаться, что ему трудно дышать правой ноздрей. Инородное тело удалось извлечь, никаких деформаций и серьезных последствий не произошло.

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