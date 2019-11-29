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Шестилетний россиянин почти год проходил с резиновой прокладкой в носу

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Врачи Научно-исследовательского института оториноларингологии (НИКИО) имени Свержевского извлекли из носа шестилетнего мальчика круглую двухсантиметровую резиновую прокладку, которая попала туда почти год назад. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, передает агентство городских новостей «Москва».

Родители рассказали врачам, что мальчик жалуется на затруднение дыхания через правую половину. Отмечается, что из носа мальчика доносился специфический запах.

Отмечается, что родители впервые заметили симптомы около 10 месяцев назад и обратились к отоларингологу по месту жительства — там провели диагностику и промыли носовые пазухи, после чего обнаружили инородный объект, которым оказалась резиновая прокладка.

Инородное тело удалось извлечь, никаких деформаций и серьезных последствий не произошло.

Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи областной клинической больницы №2 удалили 14-летнему подростку опухоль надпочечника размером с апельсин — новообразование достигло размера восемь на девять сантиметров. Из-за большого размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушая их кровоснабжение. Постепенно это могло привести к некрозу тканей и гибели органов, но операцию сделали вовремя.

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