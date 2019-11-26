У российского школьника в надпочечнике обнаружили опухоль размером с апельсин

В Тюмени врачи областной клинической больницы №2 удалили 14-летнему подростку опухоль надпочечника размером с апельсин — новообразование достигло размера восемь на девять сантиметров. Об этом рассказала детский хирург ОКБ №2 Екатерина Арабская, передает 72.ru.

По словам Арабской, подростка доставили в больницу в октябре с жалобами на боль в животе. У него диагностировали флегмонозный аппендицит и выявили кистозное новообразование правого надпочечника. Месяц назад мальчику удалили аппендикс, так как удалить опухоль одновременно с воспаленным органом не представлялось возможным. На прошлой неделе хирурги удалили школьнику опухоль надпочечника. Отмечается, что операцию провели по малоинвазивной методике, без разреза.

Из-за большого размера опухоль сдавливала почку и поджелудочную железу, нарушая их кровоснабжение. Постепенно это могло привести к некрозу тканей и гибели органов, но операцию сделали вовремя, рассказала Арабская.

Ранее сообщалось, что пациенту Ступинской центральной районной клинической больнице из глаза удалили трехсантиметрового червя-паразита, который жил там около года. Мужчина обратился к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение движения в правом глазу. Отмечалось, что примерно год назад мужчину укусил комар в Шри-Ланке.

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