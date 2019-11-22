В глазу россиянина поселился огромный червь

В Ступинской центральной районной клинической больнице из глаза пациента удалили трехсантиметрового червя-паразита, который жил там около года. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

40-летний мужчина обратился к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение движения в правом глазу. Обследование показало, что у пациента дирофиляриоз — паразитарное заболевание. В результате из глаза мужчины извлекли червя-паразита.

Отмечается, что примерно год назад мужчину укусил комар в Шри-Ланке. Главврач больницы Александр Дружинин напомнил, что во время отдыха в тропиках туристам стоит использовать защитные средства от насекомых, а перед поездкой в некоторые страны пройти вакцинацию.

Ранее жительнице Кабардино-Балкарии удалили опухоль весом 11,5 килограмма. 58-летняя пациентка не знала об опухоли, так как была уверена, что набрала вес. Женщина обратилась в больницу с жалобой на ущемление грыжи и боли в животе. Кроме того, у женщины выявили кисту в левых придатках матки —в связи с новообразованием их пришлось удалить.

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