У россиянина нашли 12-килограммовую маскирующуюся под жир опухоль

У россиянина нашли и удалили липосаркому весом почти 12 килограммов. Особенностью такой опухоли является возможность маскироваться под жир, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Операция по удалению липосаркомы длилась 12 часов. У пациента эта операция была шестая по счету. Первый раз его оперировали в 2011 году. Операцию провели онкологи института имени Герцена в Москве.

«Пациент обратился в институт в крайне тяжелом состоянии, опухоль была настолько большой, что сдавливала артерии, органы желудочно-кишечного тракта, отрезая путь естественному питанию. Заболевание неуклонно прогрессировало», — приводит агентство сообщение учреждения.

Пациент находится в реанимации. Скоро его планируют перевести в палату.

Ранее хирурги онкоцентра имени Блохина в Москве удалили четырехмесячной девочке опухоль печени, составлявшую пятую часть ее веса. На момент операции девочка весила 3 900 граммов, а опухоль — 600. Как рассказал хирург Полад Керимов, опухоль росла, и в любой момент могли образоваться метастазы. Либо опухоль могла разорваться, и ребенок бы погиб. Отмечается, что важнейшей задачей для врачей была минимальная кровопотеря.

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