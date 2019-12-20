У россиянина выросли волосы в горле

Житель Москвы обнаружил, что у него в горле растут волосы. Медики помогли ему решить проблему. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Мужчина обратился к врачу, когда почувствовал дискомфорт в горле и стал кашлять. При осмотре выяснилось, что в трахее, на голосовом и вестибулярном отделах гортани у 46-летнего пациента начали расти волосы. В медучреждении пришли к выводу, что это случилось из-за экстренной операции десятилетней давности, в ходе которой в трахее москвича было сделано отверстие для дыхания. После восстановления это отверстие закрыли лоскутом кожи. Со временем на прижившемся лоскуте начали расти волосы. Врачи сделали пациенту электроэпиляцию гортани и отпустили домой.

В начале сентября в Тюмени хирурги удалили двухкилограммовую опухоль с волосами и фрагментами зубов у десятимесячной девочки. Новообразование было расположено в брюшной полости.

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