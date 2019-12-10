У трехмесячной российской девочки нашли грозившую удушением опухоль на языке

В Приморье у трехмесячной девочки нашли опухоль на языке диаметром три сантиметра. Новообразование угрожало жизни ребенка, поскольку могло привести к удушению. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Операцию выполняли врачи медцентра Дальневосточного федерального университета, она длилась 45 минут. Девочку готовили к ней три недели, поскольку у нее были сопутствующие заболевания

Отмечается, что врачам удалось полностью сохранить структуру языка. Девочка свободно дышит и может есть.

Ранее сообщалось, что хирурги онкоцентра имени Блохина в Москве удалили четырехмесячной девочке опухоль печени, составлявшую пятую часть ее веса. Отмечается, что опухоль была больше головы ребенка. На момент операции девочка весила 3900 граммов, а опухоль — 600. Хирург рассказал, что опухоль росла и в любой момент могли образоваться метастазы, либо она могла разорваться и ребенок бы погиб.

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