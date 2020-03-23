У россиянки нашли опухоль весом с нее саму

В Новокузнецке у местной жительницы нашли и удалили опухоль, вес которой практически равнялся ее весу. Об этом сообщается в Instagram онкологической службы Кемеровской области.

По информации медучреждения, у 72-летней пациентки обнаружили забрюшинную опухоль. Женщина не чувствовала боли, из-за чего новообразование достигло крупных размеров, отодвинув внутренние органы.

После операции женщину оставили под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что у россиянина нашли и удалили липосаркому весом почти 12 килограммов. Особенностью такой опухоли является возможность маскироваться под жировые отложения. Опухоль удаляли в течение 12 часов, для пациента это была шестая по счету операция — впервые его оперировали в 2011 году. Липосаркома была большой и сдавливала артерии, а также отрезала путь естественному питанию.

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