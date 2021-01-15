Россиянка лишилась груди из-за ошибки врачей

Жительница Сибири лишилась груди после ложного диагноза. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Сибирском федеральном клиническом центре врачи приняли обычную мастопатию за рак и провели Наталье Завориной операцию по удалению груди на третий день после родов. «Кроме того, по непонятным показаниям мне удалили еще семь лимфоузлов. Психологически меня просто убили страшным диагнозом, все родственники плакали и были в ужасе», — рассказала девушка.

После операции ей пришлось отказаться от грудного вскармливания.

После случившегося она решила сделать анализ удаленных тканей, и оказалось, что онкологии не было. Наталья обратилась в Следственный комитет, где в отношении врачей — онколога-хирурга и гистолога возбудили уголовное дело. Позже они оба были прекращены по истечении срока давности, заявила старший помощник руководителя регионального СК Елена Лебедева.

Онколог, по словам пострадавшей, продолжает работать в больнице, а второй врач серьезно болен. Теперь Наталья вновь подала в суд на врачей в рамках гражданского процесса, чтобы получить моральную и материальную компенсацию в два миллиона рублей, которую можно потратить на восстановление утраченного.

«Мне пришлось полностью сменить гардероб, чтобы скрыть отсутствие груди. Купила протез и бюстгальтеры пуш-ап, но ведь это мало успокаивает», — признается Наталья. Она также рассказывает, что приобрела массу комплексов по поводу своей внешности и боится раздеться даже перед мужем.

Женщина обращалась к пластическим хирургам, чтобы вставить импланты. Врачи указали, что во время операции было срезано много кожи. «Мне очень хочется забыть все это как страшный сон и быть счастливой женщиной», — заключила Наталья.

Ранее11-летнему ребенку из Ростовской области ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Вначале мальчик сломал руку, врач центральной больницы Зерноградского района наложил ему гипс на открытый перелом и отправил домой. Позже ребенок явился в больницу с жалобой на сильные боли в руке, врачи заявили, что так и должно быть. Рука ребенка начал синеть, что свидетельствовало о начале газовой гангрены и заражении крови. Консилиум врачей принял решение ввести пациента в искусственную кому и ампутировать руку.