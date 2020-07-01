Российские врачи заплатят за ампутацию руки получившего перелом ребенка

Суд в Ростовской области обязал руководство больницы выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье 11-летнего ребенка, которому ампутировали руку из-за врачебной ошибки, сообщает «РО Сегодня.Ру». Также клиника должна компенсировать все судебные расходы истцов.

Родители требовали выплатить им шесть миллионов рублей. НТВ уточняет, что эту сумму они хотели потратить на современный бионический протез.

Мать мальчика рассказала журналистам, что они с мужем не планировали жестоко наказать или отомстить виновным в случившемся с сыном, а хотели облегчить мальчику будущую жизнь.

Школьник лишился руки в августе 2019 года. Вначале он сломал руку, врач центральной больницы Зерноградского района наложил ему гипс на открытый перелом и отправил домой. Через два дня ребенок сам пришел на прием с жалобой на продолжающиеся боли. Гипс ослабили, а родителям сказали, что «все так и должно быть». Позже рука начала синеть, и мальчика отвезли в Ростовскую областную детскую клиническую больницу. Там выяснилось, что началась газовая гангрена и заражение крови. Консилиум врачей принял решение ввести пациента в искусственную кому и ампутировать руку. Ребенок перенес три операции под общим наркозом.

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