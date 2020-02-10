Российские врачи ампутировали руку ребенку после перелома

В Ростовской области 11-летнему мальчику пришлось ампутировать руку из-за врачебной ошибки, допущенной при оказании медицинской помощи при открытом переломе. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Виталий Медко, представляющий интересы семьи ребенка в суде.

По его словам, 10 августа 2019 года ребенка с открытым переломом руки доставили в центральную районную больницу Зерноградского района, где ему провели сопоставление фрагментов кости и наложили гипс. Несмотря на тяжесть перелома, госпитализировать ребенка не стали. В течение 30 часов мальчик не наблюдался врачами.

12 августа ребенок сам пришел к врачу — ему ослабили гипс, но госпитализировать снова не стали. Кроме того, по словам Медко, при снятии гипса в открытую рану попал реагент. Из-за попадания этого вещества в кровь у мальчика началась почечная недостаточность. Ребенка пришлось госпитализировать в Ростовскую областную детскую клиническую больницу. У него началась газовая гангрена руки. Врачи были вынуждены провести ампутацию.

В общей сложности мальчик перенес три операции под общим наркозом. Родители ребенка обратились в Зерноградский районный суд Ростовской области с иском о возмещении вреда здоровью и компенсации морального ущерба. Они также просят суд обязать больницу оплатить стоимость установления биомеханического протеза, в котором нуждается лишившийся руки 11-летний мальчик.

Главный врач центральной районной больницы Зерноградского района сначала признала врачебную ошибку, однако впоследствии стала настаивать на том, что в госпитализации мальчик все-таки не нуждался. На допросе она заявила, что ни за что не отвечает и не в курсе некоторых аспектов деятельности учреждения.

Судебное заседание по этому делу отложено до 14 февраля.

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