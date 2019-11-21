Российский кардиолог умер в больнице из-за врачебной ошибки

Кардиолог из Нижнего Тагила Андрей Карасев умер после перенесенной операции в городской больнице №1, где проработал 36 лет. Оперирующий врач назначил ему капельницу с препаратом, от которого у него случился анафилактический шок, сообщает E1.RU.

Жена Карасева рассказала изданию, что все произошло в январе. Ее мужу сделали несложную операцию по удалению пальца ноги, которая продлилась не более 15 минут. После наркоза ему поставили капельницу. Предполагалось, что ему введут обычный физраствор, но вместо этого назначили антибиотик «Цефуроксим» — доктор не посмотрел в медицинскую карту, где на первой же странице красным цветом было указано об аллергии на эту группу препаратов.

По словам собеседницы издания, вскоре после начала процедуры ее муж почувствовал себя плохо и спросил, что ему капают. Он быстро начал меняться в лице, оно посинело, у медперсонала началась паника, они пытались проводить реанимацию, но были проблемы с аппаратом вентиляции легких.

«Я увидела, как бежит по коридору заведующая инфарктным отделением, коллега Андрея, они еще вместе учились в мединституте, знакомы очень давно. Она, когда услышала "Карасеву плохо", тут же сорвалась. Бежали с дефибриллятором. Через несколько минут она вышла и сказала нам с сыном: "Простите меня, мы ничего не смогли сделать"», — вспоминала женщина. Позже выяснилось, что ее мужа было невозможно спасти из-за необратимых последствий.

После смерти врача было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей» (часть 2 статьи 109 УК). Выяснилось, что операцию проводил экдоскопист, а не опытный хирург. В суде он признал вину, ему назначили наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей, а в больнице объявили выговор.

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